Zeugen gesucht Unfall zwischen Auto und Fußgängerin in Haag

Fußgängerin verspürte erst später Schmerzen und erstattete Anzeige

Haag. Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am heutigen Freitag vormittags gegen 10.40 Uhr in der Ortsmitte von Haag. Dort wollte eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Lkr. Rosenheim vom Bräuhausplatz aus nach links in die Hauptstraße einfahren.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer über die Straße gehenden Fußgängerin. Die Pkw-Fahrerin hielt daraufhin zwar an, um nach der möglicherweise verletzten Fußgängerin zu sehen, Letztere sei dann aber in entgegengesetzter Fahrtrichtung davongegangen und winkte ab, weshalb dann auch die Pkw-Fahrerin wieder weiter nach Hause fuhr, da sie annahm, daß der Fußgängerin nichts passiert sei.

Die 41-jährige Fußgängerin aus dem Gemeindebereich Soyen fuhr zwar danach auch nach Hause, verspürte dort dann jedoch an der rechten Körperseite Schmerzen, weshalb sie dann den Unfall nachträglich bei der Haager Polizeistation meldete. Am unfallbeteiligten Pkw war kein Schaden entstanden bzw. feststellbar.

Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haag i.OB unter Tel. 08072/91820 zu melden.