Geringe Beute Einbruch ins Finanzamt Mühldorf

Die Täter erbeuteten mehrere Schachteln Zigaretten sowie zwei Parfüms

Mühldorf. In der Zeit von Samstag bis Montag, 9. bis 11. Mai, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Finanzamt Mühldorf am Katharinenplatz ein.

Sie entwendeten aus einem Zigarettenautomaten mehrere Schachteln Zigaretten, sowie zwei Parfüms eines Mitarbeiters.

Wie der oder die Täter in das Gebäude gelangt sind konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Dem Beuteschaden in Höhe von etwa 450 Euro stehen ca. 1.000 Euro Sachschaden gegenüber.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mühldorf Tel. 08631/3673-0 zu melden.