Mit 4,83 Promille Betrunkener liegt regungslos an Mühldorfer Bahnsteig

Bundespolizei Mühldorf ruft Notarzt, trägt den Betrunkenen zur Dienststelle und bringt seinen Hund ins Tierheim

Mühldorf. Einen kaum ansprechbaren und regungslos am Bahnsteig am Bahnhof in Mühldorf liegenden Mann haben Bundespolizisten am Montag, 11. Mai, ins Krankenhaus bringen lassen. Ein nicht angeleinter Hund schwirrte aufgeregt um ihn herum und drohte ins Gleis zu fallen.

Am frühen Montagabend hatte eine Servicemitarbeiterin der Deutschen Bahn einen offensichtlich hilflosen Reisenden am Bahnsteig 6/7 des Mühldorfer Bahnhofs beobachtet und sofort die zuständige Bundespolizei informiert. Als die Beamten wenig später am Bahnsteig eintrafen, schien die Ursache der misslichen Lage des Mannes schnell gefunden – er war sturzbetrunken.

Nur mit größter Mühe gelang es den Bundespolizisten, dem 44-Jährigen auf die Beine zu helfen. Aufgrund seines Rauschzustandes konnte der Deutsche weder gehen noch seinen frei umherlaufenden Hund anleinen. Die Streife musste den Mann zur Dienststelle tragen.

Als die Beamten seinen vierbeinigen Begleiter beruhigt hatten, ließ sich dieser brav anleinen und wurde ebenfalls mit zur Dienststelle gebracht. Trotz der starken Ausfallerscheinungen des Mannes gelang ein freiwilliger Atemalkoholtest – er hatte 4,83 Promille. Sofort verständigten die Beamten einen Rettungswagen.

Der 44-jährige Mühldorfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizisten brachten seinen Hund vorübergehend in ein Tierheim.