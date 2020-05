15 Minuten ging nichts mehr Reh verursacht Totalsperrung der A 94

Das Tier geriet in Panik, lief auf der Autobahn umher und sprang auch mehrmals über die Mittelleitplanke auf die andere Spur

Erharting. Am Donnerstag, 7. Mai, gegen 8.30 Uhr, verirrte sich ein Reh auf die A 94 an der Anschlussstelle Mühldorf-Nord. Da die Autobahn im Fahrbahnverlauf durchgängig durch einen Wildschutzzaun gegen Wild abgesichert ist, wird vermutet, dass das Reh über die Anschlussstelle selbst auf die Autobahn lief.

Auf der A 94 geriet das Tier in Panik, lief auf der Autobahn umher und sprang zudem auch mehrmals über die Mittelleitplanke auf die andere Spur.

Um einen Unfall mit dem fließenden Verkehr zu verhindern, wurde die Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Mühldorf-Nord in Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei Ampfing in beide Fahrtrichtungen total gesperrt. Das Reh verletzte sich im weiteren Verlauf schwer am Wildschutzzaun und konnte an einer gefahrlosen Stelle durch die Autobahnpolizei Mühldorf erlegt werden. Der verständigte Jagdpächter konnte das Reh dann mitnehmen.

Es wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt. Die Autobahn war für ca. 15 Minuten total gesperrt und konnte dann wieder geöffnet werden.