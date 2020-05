Die SOKO „Prager“ weitet ihre Ermittlungen aus.

Waldkraiburg. In Waldkraiburg hat in der Nacht schon wieder ein türkisches Geschäft gebrannt - der 4. Brand in kurzer Zeit.

Nach den Anschlägen auf einen türkischen Pizzaservice, einen türkischen Friseur, dem Brandanschlag auf einen türkischen Obst - und Gemüsehändlers in der Innenstadt mit über einer Million Euro Sachschaden brannte nun ein türkischer Imbiss.

Die SOKO „Prager“ weitet ihre Ermittlungen auch auf diesen Fall aus. Mehr Informationen der Polizei folgen in Kürze.