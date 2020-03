Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Schwindegg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13. März, wurde in der Zeit von 19 bis 7.30 Uhr eine an der Schäfflerstraße geparkte, graue Alfa Romeo Giulietta eines 35-jährigen Schwindeggers auf der Beifahrerseite großflächig zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den bislang unbekannten Täter bitte an die Polizei Mühldorf (08631/36730) oder jede andere Polizeidienststelle.