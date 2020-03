Beuteschaden 5.780 Euro Baucontainer aufgebrochen

In der Nacht von 3. auf 4. März 2020 wurden ein Baucontainer und ein Kellerraum im Gewerbegebiet von Obertaufkirchen aufgebrochen.

Obertaufkirchen. Der Container war sehr sorgfältig gegen unbefugtes Öffnen gesichert. Die Täter erbeuteten vier Maschinen der Marke Hilti, einen Koffer mit hochwertigem Elektrowerkzeug und einen Industriestaubsauger. Der Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt 5.780 Euro. In der Vergangenheit haben die Täter bereits eine gleich gelagerte Tat in Obertaufkirchen begangen. Die Polizei Mühldorf bittet um Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen, Fahrzeuge und Personen insbesondere in der Nacht von 3. auf 4. März 2020 unter Telefon 08631/3673-0.