Von der Autobahn ins Tierheim Bundespolizei stellt zwei Hundewelpen sicher

Die Bundespolizei Mühldorf stellte am 2. März 2020 bei Kontrollen auf der A94 zwei Hundewelpen sicher. Die Welpen wurden an ein Tierheim übergeben.

Mühldorf. Die Beamten hatten zuvor einen 42-jährigen Rumänen an der Anschlussstelle Mühldorf Nord in einem Familienvan kontrolliert. Im Kofferraum des Autos entdeckten die Fahnder die beiden Welpen in einer Hundebox. Da den Polizisten die Tiere deutlich zu jung für eine Trennung von ihrer Mutter vorkamen, fragten sie den Mann nach deren Alter und Impfnachweis. Der Rumäne entgegnete, dass diese circa drei Wochen alt wären. Impfnachweise hatte er keine.

Die Bundespolizisten stellten die kleinen Hündchen daraufhin sicher und leiteten in Amtshilfe für das Veterinäramt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Der 42-Jährige durfte seine Reise nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 270 Euro fortsetzen. Das Tierheim kümmert sich nun um die beiden Hundefräulein.