Sechsstelliger Beuteschaden Anbauteile von Traktoren gestohlen

Im Tatzeitraum 28. Februar bis 2. März 2020 entwendeten bislang unbekannte Täter im Bereich eines Landtechnikzentrums in der Dieselstraße in Ampfing mehrere Anbauteile von insgesamt 32 Traktoren des Herstellers New Holland.