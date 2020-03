Chevrolet übersehen Crash mit drei Verletzten

Drei Leichtverletzte und 27.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am 2. März 2020, gegen 17.10 Uhr, in Waldkraiburg ereignete.

Waldkraiburg. Ein 64-jähriger Waldkraiburger befuhr mit seinem VW Caddy die Gemeindeverbindungsstraße von Waldkraiburg in Richtung Litzlkirchen. Er überquerte die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße und übersah dabei den von rechts kommenden 38-jährigen Pkw-Lenker und dessen 61-jährige Beifahrerin in ihrem Chevrolet. Der 38-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr frontal in die hintere rechte Seite des VW Caddy. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Wagen herumgeschleudert und landete auf dem Dach. Der VW kippte um und blieb auf der Seite liegen. Alle drei unfallbeteiligten Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Heldenstein und Aschau a. Inn waren mit sieben Fahrzeugen und 28 Mann am Einsatzort.