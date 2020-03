Totalschaden Mit Porsche überschlagen

Am 2. März 2020, um 8.20 Uhr, befuhr ein Klein-Lkw-Lenker aus Waldkraiburg in Oberbergkirchen die Kreisstraße MÜ 26 von Riedlham in Richtung Wurmsham.

Oberbergkirchen. Zur selben Zeit scherte ein Pkw-Fahrer aus Aschau am Inn mit seinem Porsche zum Überholen aus. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wollte der Lkw-Fahrer nach links in Richtung Erlham abbiegen. An der Abzweigung nach Erlham krachten beide Fahrzeuge so stark zusammen, dass sich der Porsche-Fahrer überschlug und im Graben zum Liegen kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Porsche entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Am Lkw ein geringer Schaden an der linken Fahrzeugfront in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.