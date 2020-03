Mit über zwei Promille „Wie ein Wilder“ durch Haag

Am 1. März 2020, gegen 8.40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit am Steuer.

Haag in Oberbayern. Ein zunächst unbekannter Pkw-Lenker fuhr mit einem Opel Corsa in einen Gartenzaun (Sachschaden: ca. 500 Euro) in der Feldstraße 2 in Haag i.OB. Er parkte das Fahrzeug daraufhin in der Westendstraße vor Hausnummer 9 und ging in das dortige Haus. Die Streifenbesatzung der Polizeistation Haag i.OB durchsuchte das Haus nach der flüchtigen Person und konnte diese schlafend unter einem Bett antreffen, wo sie sich versteckt hatte. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt, welcher 2,36 Promille ergab. Daraufhin wurden zwei Blutentnahmen im Krankenhaus Haag i.OB durchgeführt. Weder im Pkw noch im Anwesen konnten Ausweispapiere des Mannes aufgefunden werden. Er war auch zu keinen Angaben bereit und wurde immer unkooperativer. Über den Arbeitgeber und Halter des Opel Corsa konnte der Fahrer, ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger, in Erfahrung gebracht werden. Bis die genaue Identität feststeht, wird der 26-Jährige arrestiert. Der Pole ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wer zur Tatzeit auf dem Beifahrersitz des Pkw Opel Corsa saß, muss noch ermittelt werden. Kurz zuvor war der Polizeistation Haag i.OB schon mitgeteilt worden, dass ein junger Mann mit einem Opel „wie ein Wilder“ durch die Feldstraße gefahren ist.