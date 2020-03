Achtung Umleitung Vollsperrung der Kreisstraße MÜ 37

Die Bauarbeiten für den baufälligen Bestandviehdurchlass im Zuge der Kreisstraße MÜ 37 in Aschau a. Inn werden ab 3. März 2020 wieder aufgenommen.

Aschau am Inn. Die Vollsperrung erfolgt für den Zeitraum vom 3. März 2020 bis 5. Mai 2020. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie verläuft von Aschau a. Inn auf der Staatsstraße 2352 zum Kreisverkehr bei Thann und dort weiter auf der Kreisstraße MÜ 25 Richtung Ampfing. Am folgenden Kreisverkehr führt die Umleitung weiter auf die MÜ 40 Richtung Schwindegg und am Ende der MÜ 40 links auf die MÜ 15 über Küham nach Heldenstein. In Heldenstein geht es weiter auf die MÜ 38 Richtung Haun und dann auf die B 12 Richtung München, von dort dann wieder auf die MÜ 37 Richtung Aschau a. Inn.

Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Das Landratsamt bittet alle Bürger um Verständnis für die Bauarbeiten und die damit verbundenen Umleitungen und Beeinträchtigungen.