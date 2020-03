100.000 Euro Sachschaden Brand einer Lagerhalle in Taufkirchen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag geriet kurz vor Mittag ein in einer Lagerhalle abgestellter Stapler in Brand. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei schätzt den Sachschaden derzeit auf ca. 100.000 Euro und geht von einem technischen Defekt aus.