Anzeige droht Alkoholisierter Neuöttinger verursacht Unfall und flüchtet

Mühldorf. Am 1. März, gegen 1 Uhr befuhr ein 54 jähriger Erhartinger mit seinem Pkw, von Mühldorf auf der Staatsstraße 2092 in Richtung A 94. In einer Linkskurve kam dem Erhartinger ein Pkw, Mitsubishi eines 21 jähriger Neuöttingers entgegen. Da der Neuöttinger auf der Seite des Erhartingers fuhr, musste dieser nach rechts neben die Fahrbahn ausweichen und überfuhr dabei einen Straßenleitpfosten.

Am Leitpfosten und am Pkw des Erhartingers entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1500,- Euro. Der Erhartinger blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Da der Neuöttinger nicht anhielt und seine Fahrt Richtung Mühldorf fortsetzte, entschloss sich der Erhartinger die Polizei zu verständigen und den flüchtigen Unfallverursacher zu verfolgen. Aufgrund der ständigen Standortmitteilungen des Verfolgers konnte eine hinzugezogene Streife der APS Mühldorf den flüchtigen Unfallverursacher am Stadtplatz in Mühldorf anhalten und kontrollieren.

Bei der Überprüfung des Neuöttingers wurde ein Atemalkoholwert von knapp über 0,6 Promille festgestellt. Aufgrund der Alkoholisierung in Verbindung mit vorangegangenen Fahrunsicherheit wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet. Den Neuöttinger erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr.