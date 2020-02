Zeugenaufruf Jugendlicher schubst Zugbegleiterin und flieht

Foto: Bundespolizei

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am 23. Februar 2020, gegen 17.40 Uhr, in der Regionalbahn (RB) 27319 von Mühldorf nach Rosenheim am Bahnhof Waldkraiburg eine Zugbegleiterin der Südostbayernbahn gegen eine Metallstange geschubst.