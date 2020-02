Unbelehrbar Zweimal am gleichen Tag unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Mittwoch, 19. Februar 2020, gegen 14 Uhr, wurde eine 34-jährige Waldkraiburgerin im Rahmen von Ermittlungen in einem öffentlichen Gebäude in Kraiburg a. Inn angetroffen.