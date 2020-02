Betrugsmasche Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Zurzeit kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn wieder zu einem vermehrten Auftreten sogenannter falscher Microsoft-Mitarbeiter.

Landkreis Mühldorf. Bei dieser Betrugsmasche ruft eine Person an und gibt vor, ein Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Weiter wird vorgegaukelt, dass bei dem Angerufenen auf dem PC ein Virus festgestellt wurde. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter bietet dann an, den PC von dem Virus zu befreien, man müsse ihm dazu nur Fernzugriff erteilen. Anschließend teilt er Schritt für Schritt mit, wie dies funktioniert. Sobald der Anrufer Zugriff auf den PC hat, werden verschiedene Daten abgefischt unter anderem auch Onlinebanking etc. Anschließend werden, um die Daten wieder herzustellen, sogenannte Googel Play Cards beziehungsweise deren Codes verlangt. Diese Karten stellen sogenannte Wertkarten dar, mittels denen ein bestimmter Bargeldwert transferiert wird.

Es handelt sich hierbei immer und ausschließlich um eine Betrugsmasche. In einigen Fällen wird auch noch eine Schadsoftware auf den PC aufgespielt, sodass dieser anschließend vollständig neu aufgesetzt werden muss.

Wer einer solchen Masche aufgesessen ist, wird gebeten, sich an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden. Zudem wird nochmals eindringlich davor gewarnt irgendjemanden am Telefon Fernzugriff auf seinen PC zu gewähren. Microsoft ruft nie bei Personen an, um einen vermeintlichen Virus per Fernzugriff zu beseitigen oder sonstiges per Fernzugriff zu regeln.