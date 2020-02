Auf der Nordtangente Unfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 11. Februar 2020, gegen 7 Uhr, ereignete sich auf der sogenannten Nordtangente ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ortsmarke. Ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn befuhr die Staatsstraße mit seinem Pkw Opel von der Stadtmitte kommend in Richtung BAB A 94. An der Kreuzung Bürgermeister-Hess-Straße/Bürgermeister-Boch-Straße missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage. Zur gleichen Zeit wollte ein Kleintransporter die Kreuzung in südlicher Richtung queren. Dessen Fahrer, ein 33-jähriger Paketdienstkurier, hatte zuvor an der Ampel gewartet und war bei Grün losgefahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter herumgeschleudert und stieß gegen einen weiteren Kleintransporter mit einem 58-jährigen Mühldorfer am Steuer. Dieser wollte den Kreuzungsbereich in nördlicher Richtung queren. Der zweite Kleintransporter wurde durch den Anstoß gegen einen Mast der Lichtzeichenanlage geschoben. Der Pkw des Unfallverursachers wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls versetzt und schrammte einen weiteren Mast der Ampel sowie mehrere Verkehrseinrichtungen.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem Niederbayern Alkoholgeruch festgestellt. Folgend musste sich der Mann einer Blutentnahme entziehen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall, bei dem glücklicher Weise niemand verletzt wurde, ein Sachschaden von mindestens 21.000 Euro.