Sicher durch den Fasching Vermehrte Kontrollen in der närrischen Zeit

Die „fünfte Jahreszeit“ nimmt Fahrt auf. Wie jedes Jahr, werden durch die Polizei in Waldkraiburg vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Waldkraiburg. Um nach der närrischen Zeit nicht mit einer „Katerstimmung“ aufzuwachen, möchte die Polizei Waldkraiburg einen Appell an alle Faschingsfreunde richten:

 Genießen Sie die fünfte Jahreszeit – aber nehmen Sie nicht alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teil.

 Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken, wie Sie sicher nach Hause kommen.

 Greifen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen zurück. Auch wenn eine Fahrt auf den ersten Blick teuer erscheint, ist das allemal billiger als der Verlust des Führerscheins.

 Steigen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nie in ein Auto ein, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht.

 Unterschätzen Sie am nächsten Morgen den Restalkohol nicht! Reichlich Alkoholgenuss am Vortag kann zur Folge haben, dass Sie auch am nächsten Tag noch nicht fahrtauglich sind.