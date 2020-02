Abflug über die Motorhaube 15-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst

Am Mittwoch, 5. Februar 2020, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Winhöring mit seinem Pkw die vorfahrtsberechtigte Joseph-Haydn-Straße.

WALDKRAIBURG. Zeitgleich fuhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Waldkraiburg aus dem Linckeweg in den Kreuzungsbereich ein, ohne die Vorfahrt zu beachten. Der Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste frontal den Schüler auf seinem Rad. Dieser wurde gegen die Frontscheibe des Pkws geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Der verständigte Notarzt brachte den Jungen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 5.000 Euro.