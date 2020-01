Unfall auf der A 94 Insgesamt 330.000 Euro Schaden

Auf der A 94 auf Höhe der Anschlussstelle Mühldorf fuhr ein Lkw-Sattelzug auf einen Sicherungsanhänger der Straßenmeisterei auf.

MÜHLDORF. Am Freitag, 31. Januar 2020, war die Straßenmeisterei Neuötting zwischen den Anschlussstellen Töging und Mühldorf Nord in Richtung München mit Arbeiten beschäftigt. Die Sicherung der Arbeitsstelle war ordnungsgemäß. Gegen 8 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Deggendorf mit seinem Lkw-Aufliegerzug die A 94 in Richtung München. Er erkannte die drei Vorwarnfahrzeuge der Straßenmeisterei Neuötting, welche die Geschwindigkeit reduzierten. Aus Unachtsamkeit fuhr er allerdings auf den Sicherungsanhänger auf, welcher die rechte Fahrspur sperrte. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Die Zugmaschine vom Deggendorfer Sattelzug wurde beim Anstoß stark beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 150.000 Euro. Die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Sicherungsanhänger und am Zugfahrzeug der Straßenmeisterei Neuötting entstand ein Schaden von ca. 180.000 Euro. Der Sicherungsanhänger wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Ampfing war zur Absicherung der Unfallstelle sowie zur Verkehrslenkung im Einsatz. Die A 94 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr in Richtung München wurde an der Anschlussstelle Töging ausgeleitet.