Über 13.000 Euro Schaden Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Sprayer

Bundespolizisten haben am Montagnachmittag, 27. Januar 2020, im Stadtgebiet Mühldorf und Tüßling an Schallschutzwänden und Unterführungen der Bahn insgesamt sechs großflächige Graffitis mit einer Gesamtfläche von ca. 185 Quadratmetern festgestellt.

MÜHLDORF. Der entstandene Schaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge über 13.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die kürzlich in Mühldorf und Tüßling entlang der Bahnstrecke beziehungsweise in den Unterführungen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Freilassing werden rund um die Uhr unter Telefon 08654-77060 entgegengenommen.