Beim Abbiegen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Eine 25-jährige Aschauerin wollte mit ihrem Fiat 500 von Heldenstein kommend nach links auf die A 94 in Fahrtrichtung München auffahren.

HELDENSTEIN. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel einer 21-jährigen Freisingerin und es kam beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge drehten sich um 180 Grad und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass die Straße bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle, Verkehrsregelung und Unterstützung waren die FFW Heldenstein, Weidenbach, Ampfing, die Kreisbrandinspektion, die Straßenmeisterei Ampfing und die Autobahnmeisterei vor Ort.