Diebstahl in Schwindegg Mehrere Gitterboxen von Firmengelände gestohlen

Das Diebesgut dürfte schwierig abzutransportieren gewesen sein

SCHWINDEGG. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 24.01.2020, 18:30 Uhr bis 25.01.2020, ca. 09:00 Uhr mehrere EUR-Gitterboxen von einem Firmengelände im Industriegebiet in Schwindegg. Da diese Gitterboxen durch eine Person ohne weitere Hilfsmittel aufgrund ihres Gewichts nicht zu verladen sind, wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen. Vermutlich wurden die Boxen vor Ort auf einen Lkw oder auf einen größeren Anhänger verladen. Die Boxen haben in etwa die Maße von 1 x 1 x 1 Meter und konnten bei ca. 10 entwendeten Boxen somit nicht einfach mit dem Auto abtransportiert werden.

Wer Angaben zum Täter oder dem Tatfahrzeug machen kann oder wem in dem o.g. Zeitraum etwas Verdächtiges im Industriegebiet in Schwindegg aufgefallen ist, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 08631/3673-0 bei der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn zu melden.