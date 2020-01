25-jähriger Mann verstorben Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. Januar 2020, gegen 8 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Mühldorf a. Inn mit seinem Pkw die B 299 von Stetten kommend in Richtung Mühldorf a. Inn.

PLEISKIRCHEN. Kurz nach der Abzweigung Güntering kam der Mann mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers konnte er einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 7,5 t Lkw nicht mehr vermeiden. Nach bisherigen Erkenntnissen sowie den Zeugenaussagen war der junge Mann sofort tot.

Der 33-jährige Lkw-Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Mühldorf a. Inn, blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Lkw entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfalltechnisches-und analytisches Gutachten angeordnet. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße B 299 komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Bei der Unfallaufnahme waren Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf sowie der Autobahnpolizeistation vor Ort. Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn sowie zur Umleitung des Verkehrs waren die Feuerwehren Pleiskirchen, Erharting und Mühldorf eingesetzt.