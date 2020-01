Gegenverkehr übersehen Crash beim Überholen eines Traktors

Am 13. Januar 2020, gegen 8.45 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Trostberg die Staatsstraße 2355 in Polling.

POLLING. Kurz vor der Rechtskurve auf Höhe Furth setzte sie zum Überholen eines Traktors an. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 72-jährigen Dame aus Oberneukirchen. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von jeweils 5.000 Euro.