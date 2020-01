Sprit gestohlen Aufgebohrter Tank am Bahnhofsparkplatz in Ampfing

Im Tatzeitraum vom 4. Januar 2020, 10.30 Uhr bis 5. Januar 2020, 17.15 Uhr wurde ein Tank eines Pkws am Bahnhofsparkplatz in Ampfing aufgebohrt.

AMPFING. Der Tank des Audi A1 wurde von einem bisher unbekannten Täter am tiefsten Punkt aufgebohrt, sodass die volle Tankfüllung entnommen werden konnte. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 2.000 Euro beziffert. Der Wert des gestohlenen Benzins dürfte ca. 60 Euro betragen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, diese der Polizei Mühldorf unter Telefon 08631/3673-0 oder jeder anderen Polizeiinspektion in Bayern mitzuteilen.