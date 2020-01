Endstation Straßengraben Zwei Verkehrsunfälle mit gleichem Auto

Am Dienstagabend, 7. Januar 2020, kam es im Kreisverkehr von der B 299 zur Landshuter Straße zu einem Vorfahrtsunfall.

NEUMARKT-SANKT VEIT. Ein 69-jähriger Neumarkter fuhr mit seinem Opel aus Richtung Mühldorf kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den vorfahrtsbevorrechtigten Porsche eines 51-jährigen Egglkofeners. Nach dem erfolgten Zusammenstoß der Fahrzeuge kam der Opel im Kreisverkehr noch leicht von der Fahrbahn ab und fuhr einen Leitpfosten um. Der Opel-Fahrer flüchtete anschließend weiter in Richtung Egglkofen, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Im weiteren Verlauf wollte der Opel-Fahrer in Feichten nach links abbiegen. Hierbei verfehlte er die Einfahrt aber um einige Meter, überfuhr einen Randstein und blieb mit der Fahrzeugfront im Straßengraben hängen. Nachdem das Fahrzeugheck aber noch in die Bundesstraße ragte, musste die Unfallstelle einseitig von der Feuerwehr Feichten abgesichert und der Verkehr geregelt werden. Gegen den Opel-Fahrer konnte ermittelt werden, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.