Vorsätzliche Sachbeschädigungen Zwei Scheiben zerstört

Mit einem Pflasterstein hat in der Nacht zum 7. Januar 2020 in Blümöd 8 (bei der ehemaligen Gaststätte) ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus eingeworfen.