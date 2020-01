Hereingefallen Betrügerischer Artikelanbieter

(Foto: 123rf.com)

Ein in ebay-Kleinanzeigen angebotenes Bohrgerät wollte an den Weihnachtsfeiertagen ein 41-jähriger Internetnutzer aus dem Gemeindebereich Haag erwerben und überwies zu diesem Zweck den Kaufpreis in Höhe von 2.400 Euro im Voraus.