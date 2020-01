Tragisch Landshuterin erleidet während der Fahrt auf der B299 medizinischen Notfall und verstirbt noch vor Ort

(Foto: teka77/123RF)

Am 06.01.2020 wurde gegen 16:40 Uhr der Polizeiinspektion Mühldorf ein vermeintlicher Verkehrsunfall in 84546 Egglkofen auf der B299 in Fahrtrichtung Vilsbiburg mitgeteilt.