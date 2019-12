Bitte um Zeugenhinweise Unbekannter tritt Außenspiegel ab

Beide beschädigten Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes

WALDKRAIBURG. In der Zeit von 26.12.2019, 22:00 Uhr bis 27.12.2019, 10:00 Uhr, parkte eine 45-jährige Waldkraiburgerin ihren Kia/Picanto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Adlergebirgsstraße. In der Tatzeit wurde der linke Außenspiegel ihres Fahrzeugs abgetreten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 €.

Weiter wurde auf dem gleichen Parkplatz bei einem Seat/Mii, der linke Außenspiegel abgebrochen. Der Schaden beträgt hier 250,- €.

Im gleichen Tatzeitraum wurde bei einem geparkten Citroen/C1 in der Prager Straße ebenfalls der linke Außenspiegel abgetreten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,- €.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldkraiburg unter Tel.Nr. 08638/94470.