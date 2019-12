Zeugen zum Vorfall in Waldkraiburg werden gebeten, sich zu melden

WALDKRAIBURG. Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr bis Samstagfrüh, 8 Uhr wurden in Waldkraiburg an der Christkönigkirche am Sartrouville-Platz die Scheiben zweier Schaukästen durch Unbekannte eingeschlagen.

Zeugen, welche den oder die Täter bei ihrer Tat beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08638/94470 bei der Polizeiinspektion Waldkraiburg zu melden.