Kripo sucht jugendliche Brandstifter Ein Auto angezündet, zweites Auto beschädigt

(Foto: 123rf.com)

Ein Auto wurde offensichtlich in Waldkraiburg vorsätzlich in Brand gesteckt und brannte völlig aus. Ein daneben geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen beobachteten zwei bislang unbekannte Jugendliche, die nach der Tat auf Fahrrädern flüchteten. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Die Kripo Mühldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.