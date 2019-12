Zeugen gesucht Einbruch in Imbissstand in Ampfing

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Mühldorf unter Tel. 08631/3673-0 zu melden.

AMPFING In der Nacht von Donnerstag, 19.12.2019, auf Freitag, 20.12.2019, brachen bislang unbekannte Täter in einen Imbissstand in der Industriestraße in Ampfing ein und entwendeten eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen vom Vortag. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Mühldorf unter Tel. 08631/3673-0 zu melden.