Von Angestellten überrascht Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kommissar Zufall hatte am Donnerstag, 19. Dezember 2019, ein glückliches Händchen.

WALDKRAIBURG. Während zwei Männer um ca. 8.30 Uhr damit beschäftigt waren, ein Einfamilienhaus in Waldkraiburg nach Wertsachen zu durchwühlen, fuhren einige Arbeitnehmer des Geschädigten zu dem Anwesen. Als die beiden Männer das herannahende Auto bemerkten, flüchteten sie aus dem Haus. Die Angestellten des Geschädigten zögerten nicht lange, nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten die Beiden schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Da der Verdacht gegen die beiden Männer, einen 25-Jährigen und einen 34-Jährigen, beide aus Bosnien-Herzegowina, wegen bandenmäßigen Einbrüchen vorliegt und die Beiden ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, erging nach der Vorführung beim Haftrichter der Beschluss zur Unterbringung in U-Haft. Am Tatobjekt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.