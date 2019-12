Einweisung in Fachklinik Jordanier (21) randaliert im Ankerzentrum Waldkraiburg und droht aus dem Fenster zu springen

Am 19.12.2019, um 15:30 Uhr, wurde die Polizei Waldkraiburg verständigt, dass ein 21-jähriger Jordanier in der Ankerdependance randaliert.

WALDKRAIBURG Der junge Mann sollte in eine andere Einrichtung verlegt werden, was ihm aber sehr missfiel. Seine Forderung in Waldkraiburg bleiben zu dürfen, untermauerte er durch die Androhung eines Sprungs aus seinem Zimmerfenster im 2. Stock.

Feuerwehr und Rettungsdienst bereiteten alle gefahrenabwehrenden Maßnahmen vor. In einem günstigen Moment gelang es eingesetzten Polizeibeamten, den am Fenstersims sitzenden jungen Mann in den Raum zu ziehen und zu überwältigen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Aufgrund des psychischen Zustandes musste der Asylbewerber in eine Fachklinik eingewiesen werden.