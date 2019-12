Im Wert von 3.234 Euro Dieb stiehlt Hörgeräte

Ein bisher unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen 13. Dezember 2019, 14 Uhr und 16. Dezember 2019, 16 Uhr zwei hochwertige elektronische Hörgeräte samt Ladegerät entwendet.

WALDKRAIBURG. Der Diebstahl ereignete sich in einem Ladengeschäft für Hörgeräte in der Berliner Straße in Waldkraiburg. Bei den beiden Hörgeräten handelt es sich um Geräte der Marke „Phonak“. Die Schadenshöhe beträgt 3.234 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Waldkraiburg unter Telefon 08638/94470 entgegen.