Geschwindigkeitsmessung Raser auf der B 12 geblitzt

(Foto: www.FooTToo.de/123rf.com)

Am 16. Dezember 2019, zwischen 14.45 und 16.45 Uhr, fand auf der B 12 in Reichertsheim auf Höhe Fürth 3 in Richtung Mühldorf eine Geschwindigkeitsmessung statt.