Junger Schäferhund gesucht Rexi verschwunden – Polizei ermittelt nach dreister Welpen-Entführung im Landkreis Landshut

Nach dem Diebstahl eines Hundewelpen ermittelt die Polizei Landshut.

Landkreis Landshut. Dreister Welpen-Diebstahl in der Gemeinde Bruckberg (Lkr. Landshut). Bereits in der Nacht auf Montag (15. Februar) ist in der Plantagenstraße in der Bruckbergerau ein sechs Monate alter Schäferhundwelpe aus seinem Zwinger entwendet worden. Der Hund hat schwarzes Fell und hört auf den Namen „Rexi“. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte Hinweise an die Polizei Landshut unter Telefon 0871/9252-0.