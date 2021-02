Feuer in Landshuter Männerwohnheim Brand einer Matratze löst Großeinsatz der Rettungskräfte aus

Nach dem Feuerwehr-Großeinsatz in Landshut hat die Polizei nun Einzelheiten zum Brand in einem Männerwohnheim bekanntgegeben.

Landshut. In einem Männerwohnheim in der Bauhofstraße in Landshut ist am Donnerstagmorgen (18. Februar) ein Feuer ausgebrochen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war im Einsatz (hier gibt`s Bilder des Einsatzes). Das Gebäude musste evakuiert werden. „Da der dichte Rauch bereits Teile des Treppenhauses, des Ganges sowie einiger anderer Zimmer erfasst hatte und hier für einige Bewohner keine gefahrlose Evakuierung mehr möglich war, mussten auf der Rückseite des Gebäudes fünf Bewohner mit der Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss und auf der Vorderseite eine Person aus dem ersten Obergeschoss über einen Sprungretter gerettet werden“, so Feuerwehr-Pressesprecher Dominik Zehatschek.

Atemschutztrupps konnten die Flammen schnell löschen. Ein Bewohner musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei mitteilt, war in einem Zimmer im Erdgeschoss eine Matratze in Brand geraten. „Die beiden Bewohner im Alter von 70 bzw. 32 Jahren waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr in dem Zimmer. Die Brandermittler können derzeit eine fahrlässige Brandlegung, unter Umständen verursacht durch eine brennende Zigarette, nicht ausschließen“, so ein Polizeisprecher. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.