Schrecklicher Fund im Landkreis Landshut Vier Katzen in Güllegrube verendet – jetzt ermittelt die Polizei

Eine 44-jährige Frau machte am vergangenen Wochenende im Landkreis Landshut eine grauenvolle Entdeckung.

Landkreis Landshut. Grauenvolle Entdeckung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Adlkofen (Lkr. Landshut). In einer Güllegrube auf ihremHof in Renau hat eine Frau (44) am Samstag (13. Februar) ihre vier toten Katzen entdeckt.

In der letzten Woche waren die Tiere plötzlich verschwunden, danach tagelang unauffindbar. Wie die Tiere ums Leben kamen, ist derzeit unklar. „Da die Ursache für den Tod der Katzen nicht eindeutig geklärt ist, hat die Polizeiinspektion Vilsbiburg die Ermittlungen aufgenommen“, so ein Polizeisprecher. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 08741/9627-0.