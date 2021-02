Rettungseinsatz in Landshuter Altenheim Teil der Betondecke stürzt auf Mitarbeiter – verletzt

Einsatz für Feuerwehr, THW und Rettungsdienst am Dienstagvormittag in Landshuter Seniorenheim.

Landshut. Am Dienstagvormittag (16. Februar) wurden die Einsatzkräfte in ein Seniorenheim in die Herzog-Albrecht-Straße in Landshut gerufen. In der Küche der Einrichtung hatte sich ein Teil aus der Betondecke gelöst und hatte einen darunter stehenden Mitarbeiter getroffen. Der Mann wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr Landshut und das THW Landshut waren mit einem Großaufgebot vor Ort, da zusätzlich ein Gasleck gemeldet wurde. „Dies konnte jedoch, nach Messung der Feuerwehr, ausgeschlossen werden“, so ein Polizeisprecher.

Die genaue Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Derzeit wird das Gebäude von einem Statiker begutachtet. Eine Evakuierung, so ein Polizeisprecher, sei nicht notwendig.