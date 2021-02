Häftling zündet Matratze an Feuer in der JVA Landshut – fünf Verletzte

Feuerwehreinsatz in der JVA Landshut!

Landshut. Wie die Polizei am Montag meldet, ist bereits am Freitagnachmittag (12. Februar) in der JVA Landshut ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 23-jähriger Häftling in seiner Zelle eine Matratze angezündet. „Durch das schnelle Eingreifen der JVA-Bediensteten konnte der Häftling aus dem Haftraum evakuiert und der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden“, so ein Polizeisprecher.

Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr der Stadt Landshut konnten die Gebäudeteile entraucht und Schlimmeres verhindert werden.

Vier Mitarbeiter der JVA mussten sich vorsorglich mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung begeben. Der 23-jährige Häftling erlitt leichte Verbrennungen, er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb er das Feuer legte, ist unklar. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.