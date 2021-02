Einsatzkräfte entdeckten den Leichnam Vermisster Mann aus dem Landkreis Landshut ist tot

Die Polizei Landshut suchte per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Mann. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der 61-Jährige ist tot.

Landkreis Landshut. Seit dem frühen Montagabend (8.Februar) wurde ein 61-jähriger Mann aus der Gemeinde Eching (Lkr. Landshut) vermisst. Die Polizei suchte per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann (das Wochenblatt berichtete). Am Dienstag nahm die Suche ein tragisches Ende: Einsatzkräfte entdeckten gegen 10 Uhr in der Gemeinde Buch am Erlbach einen Leichnam. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den gesuchten 61-Jährigen. „Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung“, so ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittelt zur Todesursache.