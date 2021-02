Dieser Fall ist längst abgeschlossen Skelett-Fund löst Einsatz der Landshuter Kripo aus

Die Entdeckung eines Skeletts hat in Ergolding (Lkr. Landshut) die Kriminalpolizei auf den Plan gerufen

Landkreis Landshut. Ein ehrenamtlicher Heimatforscher hat am Samstag (6. Februar) in der Nähe der Kreisstraße LA 26 (Gemeindebereich Ergolding) das Skelett eines Menschen entdeckt. Die Kripo Landshut nahm vor Ort die Ermittlungen auf, in die auch der zuständige Kreisarchäologe des Landratsamtes Landshut eingebunden wurde. Sehr schnell stellte sich heraus, dass die spektakuläre Entdeckung kein Fall für die Polizei ist, sondern vielmehr in die Zuständigkeit der Archäologen des Landkreises fällt. Die Gebeine des männlichen Erwachsenen aus der sogenannten Glockenbecherkultur werden auf ein Alter von 4.200 bis 4.800 Jahre geschätzt.