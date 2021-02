Schock für Frau im Landkreis Landshut Junger Mann bedroht mit Hammer eine Verkäuferin (30)

Schock für eine Verkäuferin im Landkreis Landshut.

Bodenkirchen. In einem Geschäft in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) hat am Freitagnachmittag (5. Februar) ein 24-Jähriger mit einem Hammer eine Verkäuferin (30) bedroht. Anschließend machte sich der Täter aus dem Staub. Wenig später bekam er Besuch von der Polizei und gestand seinen Hammer-Auftritt. Offenbar hatte er mit dem Freund der 30-Jährigen ein Hühnchen rupfen wollen. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.