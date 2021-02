Drängler-Alarm im Landkreis Landshut Polizei sucht nach dem Audi-Rowdy von der A92

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unbekannten Autofahrer, der auf der A92 im Landkreis Landshut andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll.

Landkreis Landshut. Bereits am 24. Januar hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf der A92 bei Wörth an der Isar (Lkr. Landshut) andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, habe der Unbekannte am Nachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem blauen Audi A4 Sicherheitsabstände nicht eingehalten und andere Autofahrer per Lichthupe genötigt, Platz zu machen. Mehr noch: „Da es dem unbekannten Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen wohl zu langsam voranging, wechselte er auf den Standstreifen und überholte so drei Pkw, die auf dem rechten Fahrstreifen fuhren“, so ein Polizeisprecher. Und weiter: „Nachdem der unbekannte Pkw-Führer die Kolonne verbotswidrig auf dem Standstreifen überholt hatte, wechselte dieser in einem Zug auf den linken Fahrstreifen. Dadurch mussten rückwärtige Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.“

Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, mögen sich bei der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar, Telefon 08702/9482990, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle in Bayern melden.