Feuerwehrleute machen grausigen Fund Wohnhausbrand im Landkreis Landshut – Leichnam entdeckt

Bei einem Feuerwehreinsatz am Montag im Landkreis Landshut ist eine Leiche entdeckt worden.

Landkreis Landshut. Großeinsatz der Rettungskräfte am Montagvormittag (1. Februar) im Landkreis Landshut. Nach Angaben der Polizei brach gegen 10 Uhr in einem Wohnhaus in Oberköllnbach (Gemeinde Postau) ein Feuer aus. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner in der Umgebung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie die Polizei mitteilt, haben Feuerwehrleute in der Brandruine einen Leichnam entdeckt. „Die Identität der verstorbenen Person ist bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Klärung der Todesursache ist ebenso wie die Klärung der Brandursache Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut“, so ein Polizeisprecher am Mittag.

Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro.